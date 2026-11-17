Citizens Financial Group-Investmentbeispiel

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Citizens Financial Group-Aktie Investoren gebracht.

Citizens Financial Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Citizens Financial Group-Aktie an diesem Tag 31,73 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 315,159 Citizens Financial Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Citizens Financial Group-Papiers auf 64,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20.308,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 103,09 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Citizens Financial Group belief sich jüngst auf 27,33 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Citizens Financial Group-Aktie fand am 24.09.2014 an der Börse NYSE statt. Der Erstkurs des Citizens Financial Group-Papiers lag beim Börsengang bei 23,08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net