S&P 500-Titel Citizens Financial Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Citizens Financial Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Citizens Financial Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Vor 10 Jahren wurde die Citizens Financial Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 25,55 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,139 Citizens Financial Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 62,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.456,36 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +145,64 Prozent.
Der Citizens Financial Group-Wert an der Börse wurde auf 26,70 Mrd. USD beziffert. Der erste Handelstag der Citizens Financial Group-Papiere an der Börse NYSE war der 24.09.2014. Der Erstkurs des Citizens Financial Group-Papiers lag beim Börsengang bei 23,08 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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