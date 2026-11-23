Frühes Investment

Bei einem frühen CME Group A-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CME Group A-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 273,09 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die CME Group A-Aktie investierten, hätten nun 36,618 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.262,22 USD, da sich der Wert einer CME Group A-Aktie am 20.11.2026 auf 307,56 USD belief. Mit einer Performance von +12,62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

CME Group A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 109,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net