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CME Group A-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Titel CME Group A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CME Group A-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren CME Group A-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CME Group Inc (A)
290.15 EUR 6.70 EUR 2.36 %
Charts | News | Analysen

Die CME Group A-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 115,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,689 CME Group A-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 317,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.762,79 USD wert. Damit wäre die Investition 176,28 Prozent mehr wert.

CME Group A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 113,65 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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CME Group A Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.12.18 CME Group A Overweight Barclays Capital
10.07.18 CME Group A Neutral Compass Point
16.10.17 CME Group A Outperform RBC Capital Markets
08.09.17 CME Group A Overweight Barclays Capital
01.05.17 CME Group A Outperform RBC Capital Markets

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