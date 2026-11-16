S&P 500-Titel CME Group A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CME Group A-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren CME Group A-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Die CME Group A-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 115,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,689 CME Group A-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 317,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.762,79 USD wert. Damit wäre die Investition 176,28 Prozent mehr wert.
CME Group A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 113,65 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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