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Lohnende CME Group A-Investition?

S&P 500-Titel CME Group A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CME Group A von vor 3 Jahren verdient

15.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen CME Group A-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CME Group Inc (A)
232,15 EUR 1,40 EUR 0,61%
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Am 15.06.2023 wurden CME Group A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die CME Group A-Aktie bei 182,22 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,549 CME Group A-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 147,91 USD, da sich der Wert eines CME Group A-Papiers am 12.06.2026 auf 269,53 USD belief. Mit einer Performance von +47,91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war CME Group A jüngst 97,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu CME Group Inc (A)

DatumRatingAnalyst
04.12.2018CME Group A OverweightBarclays Capital
10.07.2018CME Group A NeutralCompass Point
16.10.2017CME Group A OutperformRBC Capital Markets
08.09.2017CME Group A OverweightBarclays Capital
01.05.2017CME Group A OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.12.2018CME Group A OverweightBarclays Capital
16.10.2017CME Group A OutperformRBC Capital Markets
08.09.2017CME Group A OverweightBarclays Capital
01.05.2017CME Group A OutperformRBC Capital Markets
31.03.2017CME Group A OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.07.2018CME Group A NeutralCompass Point
11.08.2015CME Grou a Equal WeightBarclays Capital
26.02.2013CME Grou a haltenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2012CME Grou a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.06.2012CME Grou a neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
28.10.2016CME Group A UnderperformRBC Capital Markets
09.12.2015CME Grou a UnderperformRBC Capital Markets

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