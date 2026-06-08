Lohnende CME Group A-Investition?

S&P 500-Titel CME Group A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CME Group A von vor 3 Jahren verdient

15.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen CME Group A-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

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Am 15.06.2023 wurden CME Group A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die CME Group A-Aktie bei 182,22 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,549 CME Group A-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 147,91 USD, da sich der Wert eines CME Group A-Papiers am 12.06.2026 auf 269,53 USD belief. Mit einer Performance von +47,91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt. Am Markt war CME Group A jüngst 97,76 Mrd. USD wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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