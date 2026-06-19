Coherent-Investition

S&P 500-Titel Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coherent-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

26.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Coherent-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

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Das Coherent-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 89,88 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11,126 Coherent-Anteilen. Die gehaltenen Coherent-Aktien wären am 25.06.2026 4.531,04 USD wert, da der Schlussstand 407,25 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 353,10 Prozent vermehrt. Zuletzt verbuchte Coherent einen Börsenwert von 77,07 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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