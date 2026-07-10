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Performance unter der Lupe

S&P 500-Titel Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coherent von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Coherent-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coherent Corp.
238.00 EUR -2.80 EUR -1.16 %
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Coherent-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 19,97 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 50,075 Coherent-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.868,80 USD, da sich der Wert eines Coherent-Papiers am 16.07.2026 auf 276,96 USD belief. Die Steigerung von 1.000 USD zu 13.868,80 USD entspricht einer Performance von +1.286,88 Prozent.

Jüngst verzeichnete Coherent eine Marktkapitalisierung von 58,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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