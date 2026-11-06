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Coherent-Investment im Blick

S&P 500-Titel Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coherent von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Coherent-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coherent Corp.
168.55 EUR 13.55 EUR 8.74 %
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Heute vor 10 Jahren wurden Coherent-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,00 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 370,370 Coherent-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 62.874,07 USD, da sich der Wert eines Coherent-Papiers am 05.11.2026 auf 169,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 528,74 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Coherent einen Börsenwert von 38,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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