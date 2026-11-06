S&P 500-Titel Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coherent von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Coherent-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurden Coherent-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,00 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 370,370 Coherent-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 62.874,07 USD, da sich der Wert eines Coherent-Papiers am 05.11.2026 auf 169,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 528,74 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Coherent einen Börsenwert von 38,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Coherent
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coherent
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen