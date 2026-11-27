S&P 500-Titel Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coherent von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Coherent-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 5 Jahren wurden Coherent-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 62,69 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 159,515 Coherent-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 31.295,26 USD, da sich der Wert eines Coherent-Papiers am 25.11.2026 auf 196,19 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 212,95 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Coherent eine Marktkapitalisierung von 38,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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