Coherent-Investition

Vor Jahren Coherent-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurden Coherent -Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 62,69 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 159,515 Coherent-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 31.295,26 USD, da sich der Wert eines Coherent-Papiers am 25.11.2026 auf 196,19 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 212,95 Prozent zugenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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