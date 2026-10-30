S&P 500-Titel Coherent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coherent-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Coherent-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 5 Jahren wurde das Coherent-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Coherent-Papier letztlich bei 60,51 USD. Bei einem Coherent-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,526 Coherent-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 3.920,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 237,22 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 292,03 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Coherent eine Marktkapitalisierung von 46,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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