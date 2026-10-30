S&P 500-Titel Coherent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coherent-Investment von vor 5 Jahren verdient

Performance unter der Lupe

30.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Coherent-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurde das Coherent -Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Coherent-Papier letztlich bei 60,51 USD. Bei einem Coherent-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,526 Coherent-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 3.920,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 237,22 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 292,03 Prozent gesteigert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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