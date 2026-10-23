S&P 500-Titel Coherent-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coherent von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Coherent-Aktien verdienen können.
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Vor 3 Jahren wurden Coherent-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Coherent-Papier an diesem Tag bei 30,98 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,228 Coherent-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 207,82 USD gerechnet, wäre die Investition nun 670,82 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +570,82 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Coherent eine Börsenbewertung in Höhe von 46,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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