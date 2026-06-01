S&P 500-Titel Coinbase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coinbase-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Lukrative Coinbase-Anlage?

Vor Jahren in Coinbase-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Coinbase-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Coinbase-Anteile 64,55 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die Coinbase-Aktie investierten, hätten nun 154,919 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Coinbase-Papiere wären am 02.06.2026 26.954,30 USD wert, da der Schlussstand 173,99 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 169,54 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Coinbase zuletzt 48,05 Mrd. USD wert. Das Coinbase-Papier wurde am 14.04.2021 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Coinbase-Aktie bei 381,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net