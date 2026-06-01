DAX24.851 -1,1%Est506.063 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -2,2%Nas26.985 -0,4%Bitcoin57.541 +0,2%Euro1,1602 -0,3%Öl96,85 +1,0%Gold4.452 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Wall Street mit Verlusten -- JPMorgan schraubt ASML-Kursziel nach oben -- SpaceX, GameStop, Amazon, Sivers Semiconductors, Palo Alto, Marvell im Fokus
Top News
Aktien von VW, BMW & Co. im Blick: Deutscher Automarkt stagniert im Mai - Starke Konkurrenz durch BYD und Tesla Aktien von VW, BMW & Co. im Blick: Deutscher Automarkt stagniert im Mai - Starke Konkurrenz durch BYD und Tesla
Air Liquide-Aktie fester: Millionen-Investment in Südkorea für KI-Chips Air Liquide-Aktie fester: Millionen-Investment in Südkorea für KI-Chips
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lukrative Coinbase-Anlage?

S&P 500-Titel Coinbase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coinbase-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

03.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Coinbase-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
145,06 EUR -3,52 EUR -2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Coinbase-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Coinbase-Anteile 64,55 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die Coinbase-Aktie investierten, hätten nun 154,919 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Coinbase-Papiere wären am 02.06.2026 26.954,30 USD wert, da der Schlussstand 173,99 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 169,54 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Coinbase zuletzt 48,05 Mrd. USD wert. Das Coinbase-Papier wurde am 14.04.2021 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Coinbase-Aktie bei 381,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Coinbase

DatumMeistgelesen