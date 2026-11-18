Coinbase-Anlage

Vor Jahren in Coinbase eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Coinbase-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 99,05 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 100,959 Coinbase-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (115,02 USD), wäre die Investition nun 11.612,32 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 16,12 Prozent.

Alle Coinbase-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31,74 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Coinbase-Aktie an der Börse NAS war der 14.04.2021. Der erste festgestellte Kurs eines Coinbase-Anteils lag damals bei 381,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net