S&P 500-Titel Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Coinbase von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Coinbase gewesen.
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Vor 5 Jahren wurden Coinbase-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Coinbase-Papier bei 312,38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,320 Coinbase-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Coinbase-Papiers auf 102,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32,76 USD wert. Damit wäre die Investition 67,24 Prozent weniger wert.
Coinbase wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,81 Mrd. USD gelistet. Das Coinbase-IPO fand am 14.04.2021 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs des Coinbase-Papiers lag beim Börsengang bei 381,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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