S&P 500-Titel Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comfort Systems USA von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Comfort Systems USA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades Comfort Systems USA-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Comfort Systems USA-Papiers betrug an diesem Tag 176,47 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Comfort Systems USA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,667 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 1.658,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.400,52 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +840,05 Prozent.
Comfort Systems USA war somit zuletzt am Markt 58,31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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