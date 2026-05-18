S&P 500-Titel Comfort Systems USA-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Comfort Systems USA-Aktionäre freuen

Qualitätsdividendenzahlung

Comfort Systems USA-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Comfort Systems USA-Dividendenzahlung aus.

Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Comfort Systems USA am 18.05.2026 eine Dividende in Höhe von 1,95 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 62,50 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von Comfort Systems USA beträgt 68,83 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 60,93 Prozent.

Comfort Systems USA-Dividendenrendite

Zum New York-Schluss ging das Comfort Systems USA-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 1.854,43 USD aus dem Handel. Das Comfort Systems USA-Wertpapier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,21 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 0,28 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Comfort Systems USA-Kurs via New York 2.209,09 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 2.211,43 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Comfort Systems USA

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 3,03 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0,16 Prozent abnehmen.

Kerndaten von Dividenden-Titel Comfort Systems USA

Comfort Systems USA ist ein S&P 500-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 69,920 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Comfort Systems USA weist aktuell ein KGV von 32,32 auf. Der Umsatz von Comfort Systems USA betrug in 2025 9,102 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 28,88 USD.

Redaktion finanzen.net