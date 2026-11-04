S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor 5 Jahren abgeworfen

Lukratives ConocoPhillips-Investment?

04.11.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ConocoPhillips-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das ConocoPhillips-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren ConocoPhillips-Anteile an diesem Tag 73,31 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 136,407 ConocoPhillips-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 19.697,18 USD, da sich der Wert einer ConocoPhillips-Aktie am 03.11.2026 auf 144,40 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +96,97 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ConocoPhillips belief sich zuletzt auf 176,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net