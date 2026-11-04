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Lukratives ConocoPhillips-Investment?

S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ConocoPhillips-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ConocoPhillips
126.60 EUR -5.08 EUR -3.86 %
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Heute vor 5 Jahren wurde das ConocoPhillips-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren ConocoPhillips-Anteile an diesem Tag 73,31 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 136,407 ConocoPhillips-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 19.697,18 USD, da sich der Wert einer ConocoPhillips-Aktie am 03.11.2026 auf 144,40 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +96,97 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ConocoPhillips belief sich zuletzt auf 176,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: EQRoy / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
15.10.20 ConocoPhillips Outperform RBC Capital Markets
19.08.19 ConocoPhillips Overweight Barclays Capital
15.06.18 ConocoPhillips Outperform BMO Capital Markets
09.11.17 ConocoPhillips Outperform RBC Capital Markets
27.10.17 ConocoPhillips Overweight Barclays Capital

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