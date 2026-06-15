S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConocoPhillips von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ConocoPhillips gewesen.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit ConocoPhillips-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 59,01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ConocoPhillips-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,695 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 111,34 USD gerechnet, wäre die Investition nun 188,68 USD wert. Mit einer Performance von +88,68 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle ConocoPhillips-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 136,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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