S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConocoPhillips von vor 5 Jahren verdient

ConocoPhillips-Anlage im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ConocoPhillips gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit ConocoPhillips-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 59,01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ConocoPhillips-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,695 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 111,34 USD gerechnet, wäre die Investition nun 188,68 USD wert. Mit einer Performance von +88,68 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle ConocoPhillips-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 136,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net