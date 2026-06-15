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ConocoPhillips-Anlage im Blick

S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConocoPhillips von vor 5 Jahren verdient

17.06.26 16:00 Uhr
S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConocoPhillips von vor 5 Jahren verdient | finanzen.net

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ConocoPhillips gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ConocoPhillips
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit ConocoPhillips-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 59,01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ConocoPhillips-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,695 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 111,34 USD gerechnet, wäre die Investition nun 188,68 USD wert. Mit einer Performance von +88,68 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle ConocoPhillips-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 136,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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Bildquellen: EQRoy / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
15.10.2020ConocoPhillips OutperformRBC Capital Markets
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29.04.2016ConocoPhillips NeutralUBS AG
04.08.2015ConocoPhillips PerformOppenheimer & Co. Inc.
06.10.2014ConocoPhillips NeutralUBS AG
09.09.2014ConocoPhillips NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
28.11.2012ConocoPhillips haltenFrankfurter Tagesdienst
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26.07.2012ConocoPhillips sellUBS AG
21.06.2012ConocoPhillips sellGoldman Sachs Group Inc.
02.05.2012ConocoPhillips sellUBS AG
24.04.2012ConocoPhillips sellUBS AG
17.04.2012ConocoPhillips sellUBS AG

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