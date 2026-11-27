Frühe Anlage

Vor Jahren in Corteva eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Corteva-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Corteva-Papier letztlich bei 7,03 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.423,283 Corteva-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (8,23 USD), wäre das Investment nun 11.713,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,14 Prozent gesteigert.

Corteva wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,48 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net