S&P 500-Titel Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corteva-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Corteva eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Corteva-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Corteva-Papier letztlich bei 7,03 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.423,283 Corteva-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (8,23 USD), wäre das Investment nun 11.713,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,14 Prozent gesteigert.
Corteva wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,48 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Corteva
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Corteva
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen