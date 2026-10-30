S&P 500-Titel Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Corteva-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Lukrative Corteva-Investition?

30.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Corteva-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Corteva-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 6,47 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Corteva-Papier investiert hätte, hätte er nun 154,467 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2026 1.771,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,47 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 77,17 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Corteva belief sich jüngst auf 7,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net