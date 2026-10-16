S&P 500-Titel Corteva-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corteva von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Corteva-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 16.10.2025 wurden Corteva-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Corteva-Anteile an diesem Tag bei 9,15 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die Corteva-Aktie investierten, hätten nun 1.092,662 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 12,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.073,49 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 40,73 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Corteva betrug jüngst 8,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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