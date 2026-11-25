S&P 500-Titel Crown Castle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Crown Castle-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren Crown Castle-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Am 25.11.2016 wurde das Crown Castle-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 84,77 USD. Bei einem Crown Castle-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,180 Crown Castle-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 97,57 USD, da sich der Wert eines Crown Castle-Papiers am 24.11.2026 auf 82,71 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -2,43 Prozent.
Insgesamt war Crown Castle zuletzt 34,57 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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