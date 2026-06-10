S&P 500-Titel Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Crown Castle von vor einem Jahr bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Crown Castle-Investment verlieren können.
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Vor 1 Jahr wurde das Crown Castle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Crown Castle-Anteile an diesem Tag 98,81 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Crown Castle-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,120 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Crown Castle-Aktien wären am 16.06.2026 891,91 USD wert, da der Schlussstand 88,13 USD betrug. Mit einer Performance von -10,81 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Crown Castle erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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