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Rentabler Crown Castle-Einstieg?

S&P 500-Titel Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Crown Castle von vor einem Jahr bedeutet

17.06.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Crown Castle-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Crown Castle Corp
75,00 EUR -0,50 EUR -0,66%
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Vor 1 Jahr wurde das Crown Castle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Crown Castle-Anteile an diesem Tag 98,81 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Crown Castle-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,120 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Crown Castle-Aktien wären am 16.06.2026 891,91 USD wert, da der Schlussstand 88,13 USD betrug. Mit einer Performance von -10,81 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Crown Castle erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
19.03.2019Crown Castle HoldDeutsche Bank AG
16.10.2017Crown Castle PerformOppenheimer & Co. Inc.
13.09.2016Crown Castle International BuySunTrust
22.07.2016Crown Castle International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
21.07.2016Crown Castle International Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.09.2016Crown Castle International BuySunTrust
22.07.2016Crown Castle International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.04.2016Crown Castle International BuyDeutsche Bank AG
25.04.2016Crown Castle International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.04.2016Crown Castle International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2019Crown Castle HoldDeutsche Bank AG
16.10.2017Crown Castle PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.07.2016Crown Castle International Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst

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