S&P 500-Titel Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Crown Castle von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Crown Castle-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurden Crown Castle-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Crown Castle-Anteile an diesem Tag bei 91,22 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 109,625 Crown Castle-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.632,76 USD, da sich der Wert einer Crown Castle-Aktie am 27.10.2026 auf 87,87 USD belief. Mit einer Performance von -3,67 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Crown Castle wurde am Markt mit 37,44 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Crown Castle
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Crown Castle
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen