S&P 500-Titel Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Crown Castle von vor 10 Jahren bedeutet

Profitable Crown Castle-Anlage?

28.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Crown Castle-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Crown Castle-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Crown Castle-Anteile an diesem Tag bei 91,22 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 109,625 Crown Castle-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.632,76 USD, da sich der Wert einer Crown Castle-Aktie am 27.10.2026 auf 87,87 USD belief. Mit einer Performance von -3,67 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Crown Castle wurde am Markt mit 37,44 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net