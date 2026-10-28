DAX 25.697 +0,4%ESt50 6.168 +0,1%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,70 +0,3%Nas 26.466 -0,0%Bitcoin 72.131 -0,8%Euro 1,1143 +0,1%Öl 116,2 +2,1%Gold 4.040 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Profitable Crown Castle-Anlage?

S&P 500-Titel Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Crown Castle von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Crown Castle-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Crown Castle Corp
78.00 EUR 0.50 EUR 0.65 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Crown Castle-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Crown Castle-Anteile an diesem Tag bei 91,22 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 109,625 Crown Castle-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.632,76 USD, da sich der Wert einer Crown Castle-Aktie am 27.10.2026 auf 87,87 USD belief. Mit einer Performance von -3,67 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Crown Castle wurde am Markt mit 37,44 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Crown Castle Aktie News

Werbung

Crown Castle Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Crown Castle nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.03.19 Crown Castle Hold Deutsche Bank AG
16.10.17 Crown Castle Perform Oppenheimer & Co. Inc.
13.09.16 Crown Castle International Buy SunTrust
22.07.16 Crown Castle International Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
21.07.16 Crown Castle International Equal Weight Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.