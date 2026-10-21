S&P 500-Titel Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Crown Castle von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren Crown Castle-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Vor 5 Jahren wurde das Crown Castle-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Crown Castle-Anteile an diesem Tag 177,94 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Crown Castle-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,620 Crown Castle-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Crown Castle-Aktie auf 81,14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 456,00 USD wert. Damit wäre die Investition 54,40 Prozent weniger wert.
Der Crown Castle-Wert an der Börse wurde auf 34,52 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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