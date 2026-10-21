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Crown Castle-Investmentbeispiel

S&P 500-Titel Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Crown Castle von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Crown Castle-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Crown Castle Corp
71.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde das Crown Castle-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Crown Castle-Anteile an diesem Tag 177,94 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Crown Castle-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,620 Crown Castle-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Crown Castle-Aktie auf 81,14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 456,00 USD wert. Damit wäre die Investition 54,40 Prozent weniger wert.

Der Crown Castle-Wert an der Börse wurde auf 34,52 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
19.03.19 Crown Castle Hold Deutsche Bank AG
16.10.17 Crown Castle Perform Oppenheimer & Co. Inc.
13.09.16 Crown Castle International Buy SunTrust
22.07.16 Crown Castle International Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
21.07.16 Crown Castle International Equal Weight Barclays Capital

Information

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