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Langfristige Investition

S&P 500-Titel Crown Castle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Crown Castle von vor 3 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Crown Castle-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Crown Castle Corp
79.00 EUR 1.50 EUR 1.94 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Crown Castle-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Crown Castle-Aktie letztlich bei 95,64 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 USD in die Crown Castle-Aktie investierten, hätten nun 10,456 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 934,23 USD, da sich der Wert eines Crown Castle-Anteils am 10.11.2026 auf 89,35 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,58 Prozent verringert.

Crown Castle markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 37,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Crown Castle Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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Datum Rating Analyst
19.03.19 Crown Castle Hold Deutsche Bank AG
16.10.17 Crown Castle Perform Oppenheimer & Co. Inc.
13.09.16 Crown Castle International Buy SunTrust
22.07.16 Crown Castle International Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
21.07.16 Crown Castle International Equal Weight Barclays Capital

Information

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