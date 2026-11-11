S&P 500-Titel Crown Castle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Crown Castle von vor 3 Jahren angefallen

Langfristige Investition

11.11.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Crown Castle-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Crown Castle-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Crown Castle-Aktie letztlich bei 95,64 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 USD in die Crown Castle-Aktie investierten, hätten nun 10,456 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 934,23 USD, da sich der Wert eines Crown Castle-Anteils am 10.11.2026 auf 89,35 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,58 Prozent verringert.

Crown Castle markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 37,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net