Lohnende Datadog A-Anlage?

S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Datadog A-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

13.10.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Datadog A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

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Vor 5 Jahren wurde das Datadog A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 155,89 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Datadog A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,641 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 184,29 USD, da sich der Wert eines Datadog A-Papiers am 12.10.2026 auf 287,29 USD belief. Das entspricht einem Plus von 84,29 Prozent. Am Markt war Datadog A jüngst 105,40 Mrd. USD wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net