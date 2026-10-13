S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Datadog A-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Datadog A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Vor 5 Jahren wurde das Datadog A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 155,89 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Datadog A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,641 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 184,29 USD, da sich der Wert eines Datadog A-Papiers am 12.10.2026 auf 287,29 USD belief. Das entspricht einem Plus von 84,29 Prozent.
Am Markt war Datadog A jüngst 105,40 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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