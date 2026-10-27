S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Datadog A-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Datadog A-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Am 27.10.2025 wurde das Datadog A-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Datadog A-Papier an diesem Tag bei 157,62 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Datadog A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 63,444 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 280,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17.779,47 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 17.779,47 USD, was einer positiven Performance von 77,79 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Datadog A belief sich zuletzt auf 100,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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