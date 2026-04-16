S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Datadog A-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Am 21.04.2023 wurden Datadog A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 67,28 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 148,633 Datadog A-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.04.2026 19.283,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 129,74 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 92,84 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Datadog A zuletzt 44,64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Datadog A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Datadog A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Datadog A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent