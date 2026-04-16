S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor 3 Jahren eingebracht

Lukrative Datadog A-Anlage?

Bei einem frühen Datadog A-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 21.04.2023 wurden Datadog A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 67,28 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 148,633 Datadog A-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.04.2026 19.283,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 129,74 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 92,84 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Datadog A zuletzt 44,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net