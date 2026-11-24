Profitabler Datadog A-Einstieg?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Datadog A-Aktie Anlegern gebracht.

Die Datadog A-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Datadog A-Anteile an diesem Tag bei 158,44 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,631 Datadog A-Aktien im Depot. Die gehaltenen Datadog A-Papiere wären am 23.11.2026 106,68 USD wert, da der Schlussstand 169,02 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 6,68 Prozent vermehrt.

Datadog A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 57,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net