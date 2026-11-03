S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Datadog A-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren Datadog A-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Datadog A-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 82,04 USD. Bei einem Datadog A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,219 Datadog A-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (216,10 USD), wäre die Investition nun 263,41 USD wert. Das entspricht einem Plus von 163,41 Prozent.
Der Börsenwert von Datadog A belief sich jüngst auf 84,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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