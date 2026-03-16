S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Datadog A von vor einem Jahr verdient
Investoren, die vor Jahren in Datadog A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Vor 1 Jahr wurde das Datadog A-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 103,97 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Datadog A-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,962 Datadog A-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.03.2026 auf 126,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,74 USD wert. Das entspricht einem Plus von 21,74 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Datadog A bezifferte sich zuletzt auf 44,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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