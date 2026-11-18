S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Dell Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Die Dell Technologies-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Dell Technologies-Papier an diesem Tag bei 122,69 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Dell Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,151 Dell Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.630,94 USD, da sich der Wert einer Dell Technologies-Aktie am 17.11.2026 auf 322,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 163,09 Prozent gesteigert.
Am Markt war Dell Technologies jüngst 203,85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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