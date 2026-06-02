S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Dell Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Vor 1 Jahr wurden Dell Technologies-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 111,90 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 USD in die Dell Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,937 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.06.2026 auf 435,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.890,17 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 289,02 Prozent vermehrt.
Dell Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 303,64 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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