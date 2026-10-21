S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dell Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Dell Technologies-Investment gewesen.
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Dell Technologies-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 149,43 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Dell Technologies-Aktie investierten, hätten nun 0,669 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (461,56 USD), wäre die Investition nun 308,88 USD wert. Das entspricht einem Plus von 208,88 Prozent.
Der Dell Technologies-Wert an der Börse wurde auf 289,81 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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