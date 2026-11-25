Dell Technologies-Anlage unter der Lupe

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dell Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Die Dell Technologies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Dell Technologies-Papier 74,41 USD wert. Bei einem Dell Technologies-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 134,391 Dell Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Dell Technologies-Aktie auf 295,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39.682,84 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 296,83 Prozent erhöht.

Dell Technologies war somit zuletzt am Markt 212,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net