S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

Lohnende Dell Technologies-Anlage?

Vor Jahren in Dell Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Dell Technologies-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Dell Technologies-Aktie bei 49,67 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Dell Technologies-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 201,314 Dell Technologies-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 235,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47.361,20 USD wert. Das entspricht einem Plus von 373,61 Prozent.

Dell Technologies wurde am Markt mit 155,24 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net