DAX24.531 +0,5%Est505.910 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 +1,7%Nas25.989 +0,5%Bitcoin66.507 +0,5%Euro1,1590 -0,2%Öl108,8 -1,9%Gold4.479 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX fester -- Wall Street uneins -- EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile -- CSG, Cerebras, Chip-Aktien, OHB, DroneShield, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
Ausblick: NVIDIA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal - Diese Analystenerwartungen gilt es zu schlagen Ausblick: NVIDIA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal - Diese Analystenerwartungen gilt es zu schlagen
S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of America von vor 10 Jahren eingefahren S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of America von vor 10 Jahren eingefahren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lohnende Dell Technologies-Anlage?

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

20.05.26 16:00 Uhr
S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen | finanzen.net

Vor Jahren in Dell Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
204,25 EUR 3,20 EUR 1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Dell Technologies-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Dell Technologies-Aktie bei 49,67 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Dell Technologies-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 201,314 Dell Technologies-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 235,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47.361,20 USD wert. Das entspricht einem Plus von 373,61 Prozent.

Dell Technologies wurde am Markt mit 155,24 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Dell Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

Nachrichten zu Dell Technologies

DatumMeistgelesen

Analysen zu Dell Technologies

DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
28.02.2018Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
12.07.2016EMC NeutralMizuho
01.06.2016EMC NeutralUBS AG
21.04.2016EMC HoldDeutsche Bank AG
20.04.2016EMC HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
19.11.2012Dell sellCitigroup Corp.
19.11.2012Dell underperformCredit Suisse Group
10.10.2012Dell sellCitigroup Corp.
23.08.2012Dell underperformCredit Suisse Group
19.08.2011Dell underperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dell Technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen