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Lukrativer Dell Technologies-Einstieg?

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dell Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dell Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Dell Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
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Vor 5 Jahren wurde das Dell Technologies-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 53,93 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Dell Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,544 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 574,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10.644,39 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 964,44 Prozent zugenommen.

Dell Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 349,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

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01.12.23 Dell Technologies Buy UBS AG
08.08.19 Dell Technologies Equal Weight Barclays Capital
20.06.19 Dell Technologies Buy Deutsche Bank AG
11.01.19 Dell Technologies Market Perform BMO Capital Markets
09.01.19 Dell Technologies Outperform Wolfe Research

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