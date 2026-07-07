S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dell Technologies-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Die Dell Technologies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 53,53 USD. Bei einem Dell Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,868 Dell Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Dell Technologies-Aktien wären am 07.07.2026 779,53 USD wert, da der Schlussstand 417,28 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 679,53 Prozent gesteigert.
Dell Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 266,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.23
|Dell Technologies Buy
|UBS AG
|08.08.19
|Dell Technologies Equal Weight
|Barclays Capital
|20.06.19
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|11.01.19
|Dell Technologies Market Perform
|BMO Capital Markets
|09.01.19
|Dell Technologies Outperform
|Wolfe Research