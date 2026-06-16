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S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren verdient

17.06.26 16:00 Uhr
S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren verdient | finanzen.net

Vor Jahren Dell Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
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Am 17.06.2021 wurden Dell Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Dell Technologies-Papier bei 50,20 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Dell Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,992 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 804,98 USD, da sich der Wert eines Dell Technologies-Anteils am 16.06.2026 auf 404,08 USD belief. Mit einer Performance von +704,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Dell Technologies-Wert an der Börse wurde auf 264,87 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

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