S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Dell Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 17.06.2021 wurden Dell Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Dell Technologies-Papier bei 50,20 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Dell Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,992 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 804,98 USD, da sich der Wert eines Dell Technologies-Anteils am 16.06.2026 auf 404,08 USD belief. Mit einer Performance von +704,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Dell Technologies-Wert an der Börse wurde auf 264,87 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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