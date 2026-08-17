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Lukrativer Delta Air Lines-Einstieg?

S&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel hätte eine Investition in Delta Air Lines von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel hätte eine Investition in Delta Air Lines von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Delta Air Lines-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delta Air Lines Inc.
71.80 EUR -1.65 EUR -2.25 %
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Am 20.08.2025 wurde das Delta Air Lines-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 59,05 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,693 Delta Air Lines-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.08.2026 141,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 83,29 USD belief. Damit wäre die Investition um 41,05 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Delta Air Lines belief sich zuletzt auf 56,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
30.09.19 Delta Air Lines Outperform Bernstein Research
11.07.19 Delta Air Lines Outperform Cowen and Company, LLC
10.07.19 Delta Air Lines In-line Imperial Capital
11.04.19 Delta Air Lines In-line Imperial Capital
03.04.19 Delta Air Lines In-line Imperial Capital

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