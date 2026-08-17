S&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel hätte eine Investition in Delta Air Lines von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Delta Air Lines-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Am 20.08.2025 wurde das Delta Air Lines-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 59,05 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,693 Delta Air Lines-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.08.2026 141,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 83,29 USD belief. Damit wäre die Investition um 41,05 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Delta Air Lines belief sich zuletzt auf 56,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com
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