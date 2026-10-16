S&P 500-Titel Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diamondback Energy von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Diamondback Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Diamondback Energy-Papier statt. Der Schlusskurs der Diamondback Energy-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 108,28 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Diamondback Energy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 92,353 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 18.064,28 USD, da sich der Wert einer Diamondback Energy-Aktie am 15.10.2026 auf 195,60 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 80,64 Prozent vermehrt.
Der Diamondback Energy-Wert an der Börse wurde auf 55,39 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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