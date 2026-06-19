S&P 500-Titel Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diamondback Energy von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Diamondback Energy-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Diamondback Energy-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 96,31 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 10,383 Diamondback Energy-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Diamondback Energy-Papiers auf 182,55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.895,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 89,54 Prozent vermehrt.
Der Diamondback Energy-Wert an der Börse wurde auf 51,80 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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