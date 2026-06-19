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Diamondback Energy-Anlage im Blick

S&P 500-Titel Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diamondback Energy von vor 5 Jahren eingefahren

26.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Diamondback Energy-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diamondback Energy Inc
158,96 EUR -2,10 EUR -1,30%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Diamondback Energy-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 96,31 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 10,383 Diamondback Energy-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Diamondback Energy-Papiers auf 182,55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.895,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 89,54 Prozent vermehrt.

Der Diamondback Energy-Wert an der Börse wurde auf 51,80 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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Analysen zu Diamondback Energy Inc

DatumRatingAnalyst
16.01.2019Diamondback Energy OverweightBarclays Capital
11.01.2019Diamondback Energy OutperformBMO Capital Markets
20.12.2018Diamondback Energy OutperformImperial Capital
30.11.2018Diamondback Energy OutperformCowen and Company, LLC
20.08.2018Diamondback Energy BuyWilliams Capital
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16.01.2019Diamondback Energy OverweightBarclays Capital
11.01.2019Diamondback Energy OutperformBMO Capital Markets
20.12.2018Diamondback Energy OutperformImperial Capital
30.11.2018Diamondback Energy OutperformCowen and Company, LLC
20.08.2018Diamondback Energy BuyWilliams Capital
DatumRatingAnalyst
06.02.2018Diamondback Energy NeutralB. Riley FBR, Inc.
18.10.2017Diamondback Energy HoldWilliams Capital
11.10.2017Diamondback Energy Equal WeightBarclays Capital
03.10.2017Diamondback Energy HoldWilliams Capital
23.03.2017Diamondback Energy NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

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