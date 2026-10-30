S&P 500-Titel Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diamondback Energy von vor einem Jahr abgeworfen

Rentable Diamondback Energy-Investition?

30.10.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Diamondback Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 30.10.2025 wurde die Diamondback Energy -Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 142,15 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,035 Diamondback Energy-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 206,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.452,20 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,22 Prozent angewachsen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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