DAX 25.836 -0,8%ESt50 6.143 -1,0%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,34 -1,1%Nas 25.588 -2,3%Bitcoin 69.555 -0,3%Euro 1,1144 -0,4%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.910 -2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rentable Diamondback Energy-Investition?

S&P 500-Titel Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diamondback Energy von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Diamondback Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diamondback Energy Inc
182.98 EUR -0.74 EUR -0.40 %
Charts | News | Analysen

Am 30.10.2025 wurde die Diamondback Energy-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 142,15 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,035 Diamondback Energy-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 206,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.452,20 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,22 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Diamondback Energy eine Marktkapitalisierung von 57,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Diamondback Energy Aktie News

Werbung

Diamondback Energy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diamondback Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16.01.19 Diamondback Energy Overweight Barclays Capital
11.01.19 Diamondback Energy Outperform BMO Capital Markets
20.12.18 Diamondback Energy Outperform Imperial Capital
30.11.18 Diamondback Energy Outperform Cowen and Company, LLC
20.08.18 Diamondback Energy Buy Williams Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.