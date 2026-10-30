S&P 500-Titel Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diamondback Energy von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Diamondback Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Am 30.10.2025 wurde die Diamondback Energy-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 142,15 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,035 Diamondback Energy-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 206,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.452,20 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,22 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Diamondback Energy eine Marktkapitalisierung von 57,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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