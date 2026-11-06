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Rentable Diamondback Energy-Investition?

S&P 500-Titel Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Diamondback Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Diamondback Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diamondback Energy Inc
159.58 EUR -1.76 EUR -1.09 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das Diamondback Energy-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 160,14 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Diamondback Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 62,445 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11.213,94 USD, da sich der Wert eines Diamondback Energy-Anteils am 05.11.2026 auf 179,58 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,14 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Diamondback Energy einen Börsenwert von 50,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Diamondback Energy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diamondback Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
16.01.19 Diamondback Energy Overweight Barclays Capital
11.01.19 Diamondback Energy Outperform BMO Capital Markets
20.12.18 Diamondback Energy Outperform Imperial Capital
30.11.18 Diamondback Energy Outperform Cowen and Company, LLC
20.08.18 Diamondback Energy Buy Williams Capital

Information

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