S&P 500-Titel Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Diamondback Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Rentable Diamondback Energy-Investition?

06.11.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Diamondback Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Diamondback Energy-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 160,14 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Diamondback Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 62,445 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11.213,94 USD, da sich der Wert eines Diamondback Energy-Anteils am 05.11.2026 auf 179,58 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,14 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Diamondback Energy einen Börsenwert von 50,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net