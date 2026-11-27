Diamondback Energy-Investmentbeispiel

So viel hätten Anleger mit einem frühen Diamondback Energy-Investment verdienen können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurden Diamondback Energy -Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 149,31 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 66,975 Diamondback Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Diamondback Energy-Papiers auf 180,15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.065,50 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,66 Prozent zugenommen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Diamondback Energy

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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