S&P 500-Titel Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Diamondback Energy von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Diamondback Energy-Investment verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Diamondback Energy-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 149,31 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 66,975 Diamondback Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Diamondback Energy-Papiers auf 180,15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.065,50 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,66 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Diamondback Energy eine Marktkapitalisierung von 50,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diamondback Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diamondback Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen