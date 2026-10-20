S&P 500-Titel Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dollar General-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dollar General-Aktie Anlegern gebracht.
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Am 20.10.2016 wurde das Dollar General-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 67,98 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 147,102 Dollar General-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Dollar General-Aktie auf 133,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19.604,30 USD wert. Die Steigerung von 10.000 USD zu 19.604,30 USD entspricht einer Performance von +96,04 Prozent.
Zuletzt verbuchte Dollar General einen Börsenwert von 29,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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