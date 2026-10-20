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Hochrechnung

S&P 500-Titel Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dollar General-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dollar General-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dollar General Corporation
118.40 EUR -0.65 EUR -0.55 %
Charts | News | Analysen

Am 20.10.2016 wurde das Dollar General-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 67,98 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 147,102 Dollar General-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Dollar General-Aktie auf 133,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19.604,30 USD wert. Die Steigerung von 10.000 USD zu 19.604,30 USD entspricht einer Performance von +96,04 Prozent.

Zuletzt verbuchte Dollar General einen Börsenwert von 29,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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30.08.19 Dollar General Outperform Telsey Advisory Group
31.05.19 Dollar General Outperform BMO Capital Markets
31.05.19 Dollar General Outperform Telsey Advisory Group
14.03.19 Dollar General Outperform Telsey Advisory Group
11.01.19 Dollar General Outperform BMO Capital Markets

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