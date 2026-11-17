Dollar General-Anlage

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dollar General-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Dollar General-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 76,91 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Dollar General-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,300 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Dollar General-Papiers auf 136,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 177,06 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 77,06 Prozent angezogen.

Dollar General erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net