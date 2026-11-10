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Performance im Blick

S&P 500-Titel Dollar General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dollar General von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Dollar General gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dollar General Corporation
121.55 EUR 1.90 EUR 1.59 %
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Dollar General-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 220,77 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Dollar General-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,296 Dollar General-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6.191,06 USD, da sich der Wert eines Dollar General-Anteils am 09.11.2026 auf 136,68 USD belief. Die Abnahme von 10.000 USD zu 6.191,06 USD entspricht einer negativen Performance von 38,09 Prozent.

Insgesamt war Dollar General zuletzt 29,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
30.08.19 Dollar General Outperform Telsey Advisory Group
31.05.19 Dollar General Outperform BMO Capital Markets
31.05.19 Dollar General Outperform Telsey Advisory Group
14.03.19 Dollar General Outperform Telsey Advisory Group
11.01.19 Dollar General Outperform BMO Capital Markets

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