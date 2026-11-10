S&P 500-Titel Dollar General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dollar General von vor 5 Jahren eingebracht

Performance im Blick

10.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Dollar General gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Dollar General-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 220,77 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Dollar General-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,296 Dollar General-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6.191,06 USD, da sich der Wert eines Dollar General-Anteils am 09.11.2026 auf 136,68 USD belief. Die Abnahme von 10.000 USD zu 6.191,06 USD entspricht einer negativen Performance von 38,09 Prozent.

Insgesamt war Dollar General zuletzt 29,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net