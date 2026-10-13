S&P 500-Titel Dollar General-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dollar General-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Profitable Dollar General-Investition?

13.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Dollar General-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden Dollar General-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Dollar General-Anteile an diesem Tag 209,40 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,776 Dollar General-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 604,30 USD, da sich der Wert einer Dollar General-Aktie am 12.10.2026 auf 126,54 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 39,57 Prozent.

Dollar General war somit zuletzt am Markt 28,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net